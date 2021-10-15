Названы 20 претендентов на молодежный "Золотой мяч"

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Названы 20 претендентов на молодежный "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Издание Tuttosport огласило список из 20 претендентов на звание лучшего молодого футболиста Европы в возрасте до 21 года (Golden Boy). 

В число номинантов попали: Карим Адейеми ("РБ Зальцбург"), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба - "Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга, Родриго (оба - "Реал"), Шарль де Кателаре ("Брюгге"), Гави, Педри (оба - "Барселона"), Брайан Хиль ("Тоттенхэм"), Райан Гравенберч ("Аякс"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Йереми Пино ("Вильярреал"),  Букайо Сака ("Арсенал"), Флориан Виртц ("Байер"), Вильям Салиба ("Марсель") и Юрриен Тимбер ("Аякс").

Стоит отметить, что в предыдущие годы награду выигрывали такие будущие звезды футбола, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Не пропустите: Мальдини высказался о фаворитах на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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