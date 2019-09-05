Названы 55 кандидатов на попадание в символическую сборную 2019 года по версиям FIFA и FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и международная федерация футбола (FIFA) огласили список из 55 кандидатов на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Дани Алвес (ПСЖ/"Сан-Паулу"), Жоау Канселу ("Ювентус"/"Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико"/"Интер"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Тьяго Силва (ПСЖ), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Нголо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Артур ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал") Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Аякс"), Артуро Видаль ("Барселона").

Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Реал"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Суарес ("Барселона").

Окончательный состав будет сформирован 23 сентября.

Не пропустите: СМИ: у Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru