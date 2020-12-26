Названы 9 претендентов на звание лучшего игрока года в Германии

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Названы 9 претендентов на звание лучшего игрока года в Германии

Немецкий футбольный союз огласил имена номинантов на звание лучшего игрока 2020 года в Германии.

За награду поспорят 9 футболистов. Наибольшее представительство, ожидаемо, у "Баварии".

Список претендентов: Тимо Вернер ("Челси"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Маттиас Гинтер ("Боруссия Менхенгладбах"), Тони Кроос ("Реал"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Никлас Зюле ("Бавария") и Робин Кох ("Лидс").

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