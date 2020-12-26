Названы 9 претендентов на звание лучшего игрока года в Германии
Немецкий футбольный союз огласил имена номинантов на звание лучшего игрока 2020 года в Германии.
За награду поспорят 9 футболистов. Наибольшее представительство, ожидаемо, у "Баварии".
Список претендентов: Тимо Вернер ("Челси"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Маттиас Гинтер ("Боруссия Менхенгладбах"), Тони Кроос ("Реал"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Никлас Зюле ("Бавария") и Робин Кох ("Лидс").
Не пропустите: "Шальке" определился с кандидатурой нового тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Защитник ЦСКА Карпов назвал свою цель в футболе
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" ведут борьбу за эквадорского таланта
-
Григорян рассказал, как страдал от алкогольной зависимости
-
"Монако" планирует продать зимой четырёх игроков
-
Сборная России поздравила Черышева с юбилеем
-
"Реал" - лучший клуб в истории Лиги Чемпионов, среди российских выше всех "Спартак"
-
Икарди определился со своим будущим в ПСЖ после смены тренера
-
Де Лигт: "Никогда не жалел, что выбрал "Ювентус"
-
В Англии стартует Boxing Day: рассказываем, что посмотреть на рождественских выходных
-
РПЛ назвала лучшего дриблёра первой части сезона
-
Артета прокомментировал безвыигрышную серию "Арсенала" в АПЛ
-
Депай ближе к переходу в "Барселону", чем в ПСЖ
-
Чалов рассказал о своей реакции на скандальное интервью Черчесова
-
Названы 9 претендентов на звание лучшего игрока года в Германии
-
Три клуба Примеры поспорят за полузащитника "Милана" Кастильехо
-
Соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом сборной Нидерландов Достом
-
"Локомотив" уволил директора клубной академии
-
Лэмпард раскритиковал календарь "Челси"
-
Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино
-
Главные новости дня: 25 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20