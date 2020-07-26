Названы арбитры, которые совершили больше всех ошибок в РПЛ по версии "СЭ"

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Названы арбитры, которые совершили больше всех ошибок в РПЛ по версии "СЭ"

"Спорт-Экспресс" составил рейтинг арбитров, который чаще всех ошибались в матчах Российской Премьер-Лиги.

Первое место занял нижегородский судьи Михаил Вилков, который допустил восемь ошибок в 15 поединках. Второе место разделили сразу четыре арбитра. 

Список из топ-10 самых ошибающихся арбитров АПЛ выглядит так:

1. Михаил Вилков (8 ошибок в 15 матчах).
2-5. Сергей Иванов (6 в 14)
2-5. Василий Казарцев (6 в 16)
2-5. Павел Кукуян (6 в 14).
2-5. Виталий Мешков (6 в 17)
6. Сергей Лапочкин (5 в 19)
7. Игорь Панин (5 в 8)
8. Алексей Сухой (5 в 13)
9. Николай Волошин (4 в 16)
10. Алексей Еськов (4 в 13)

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