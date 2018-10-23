Названы арбитры на матч "Барселона" - "Реал"
Матч десятого тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" обслужит бригада арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
Видеоассистентом на эту встречу назначен Алехандро Эрнандес.
Мартинес в прошлом сезоне уже обслуживал "классико". В декабре прошлого года "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 3:0.
Следующая встреча команд состоится 28 октября.
Читайте: Следующим летом "Реал" будет готов бросить все силы на подписание Неймара | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Бристоль" выбил "Болтон" из Кубка Англии
-
"Герта" и "Шальке" расписали результативную ничью
-
Форвард ЦСКА перешел в польский клуб
-
1
Официально: Жардим вернулся в "Монако"
-
Таков футбол: Гвардиола высказался об отстранении Анри с поста тренера "Монако"
-
"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"
-
Адвокат Кокорина сообщила последние данные о состоянии здоровья футболиста
-
Друзья и семья Салы самостоятельно продолжат поиски футболиста
-
Годин близок к смене клуба
-
Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ
-
"Реалу" интересна трансферная цель "Барселоны"
-
"Монако" уволил спортивного директора и в ближайшее время объявит о назначении нового тренера
-
Отличная тренировка: Федун ярко прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"
-
Из-за трансфера де Йонга "Барселона" может расстаться с тремя хавбеками
-
Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала
-
Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты
-
"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11