Названы арбитры на матч "Барселона" - "Реал"

Матч десятого тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" обслужит бригада арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

Видеоассистентом на эту встречу назначен Алехандро Эрнандес.

Мартинес в прошлом сезоне уже обслуживал "классико". В декабре прошлого года "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 3:0.

Следующая встреча команд состоится 28 октября.

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