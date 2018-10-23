Названы арбитры на матч "Барселона" - "Реал"

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Названы арбитры на матч "Барселона" - "Реал"Матч десятого тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" обслужит бригада арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

Видеоассистентом на эту встречу назначен Алехандро Эрнандес.

Мартинес в прошлом сезоне уже обслуживал "классико". В декабре прошлого года "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 3:0.

Следующая встреча команд состоится 28 октября. 

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