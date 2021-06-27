Названы арбитры на матч Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА назвал судейскую бригаду, которая обслужит матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швеции и Украины.

Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато. Ассистировать на линиях будут Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. VAR-ассистент - Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный арбитр — Давиде Масса.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", и начнется в 22:00 мск. Победитель матча в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия - Германия.

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