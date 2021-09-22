Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Центральный поединок тура "Динамо" - "Рубин", который состоится 26 сентября, обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Другие назначения выглядят так:

25 сентября

"Химки" - "Локомотив". Арбитр Алексей Амелин.

"Зенит" - "Крылья Советов". Арбитр Виталий Мешков.

"Спартак" - "Уфа". Арбитр Артем Любимов.

26 сентября

"Ростов" - "Ахмат". Арбитр Василий Казарцев.

"Краснодар" - "Сочи". Арбитр Игорь Панин.

27 сентября

"Урал" - "Арсенал". Арбитр Алексей Матюнин.

"Нижний Новгород" - ЦСКА. Арбитр Кирилл Левников.

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