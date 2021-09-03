Названы цели "Динамо" на текущий сезон
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о задачах московского "Динамо" на сезон 2021/22.
"Мы же обещали, что подтянем "Динамо", внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался - надо ещё прожить. ВТБ взялся за это, и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки", - сказал Костин.
"Динамо" успешно стартовало в чемпионате России, набрав 13 очков в 6 турах.
"Бело-голубые" идут на втором месте в турнирной таблице лиги, уступая только "Зениту".
Не пропустите: Форвард из Лиги 1 отказался перейти в "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Россия - Мальта
-
"Не понимал, что происходит": Эмерсон рассказал об уходе из "Барселоны"
-
Рибери выбирает между двумя клубами
-
"Крылья Советов" усилились защитником "Рубина"
-
Божович - новый тренер тульского "Арсенала"
-
В Беларуси могут урезать зарплаты футболистов
-
Азмун рассказал, какие европейские клубы делали ему предложения летом
-
Рикельме сделал прогноз на будущее Месси
-
Названы цели "Динамо" на текущий сезон
-
Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба
-
Божович близок к возвращению в клуб РПЛ
-
1
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
-
Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рубин" отдал в аренду защитника Грицаенко
-
"Рома" готовит новый контракт для Дзаньоло
-
Марадишвили трогательно попрощался с ЦСКА после перехода в "Локомотив"
-
Месси едва не сломали ногу в матче Венесуэла - Аргентина
-
Крицюк прокомментировал свой переход в "Зенит"
-
Орье определился с новым клубом
-
Защитник "Краснодара" перешёл в "Урал"