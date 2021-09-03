Названы цели "Динамо" на текущий сезон

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о задачах московского "Динамо" на сезон 2021/22.

"Мы же обещали, что подтянем "Динамо", внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался - надо ещё прожить. ВТБ взялся за это, и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки", - сказал Костин.

"Динамо" успешно стартовало в чемпионате России, набрав 13 очков в 6 турах.

"Бело-голубые" идут на втором месте в турнирной таблице лиги, уступая только "Зениту".

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