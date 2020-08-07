Названы четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны имена номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За приз поборются четыре футболиста:

1) Вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу - 5 сейвов в матче с "Олимпиакосом" (1:0);

2) Левый защитник "Севильи" Серхио Регилон - победный гол в поединке с "Ромой" (2:0);

3) Нападающий "Копенгагена" Йонас Винд - два забитых мяча и ассист во встрече с "Истанбулом" (3:0);

4) Форвард "Шахтёра" Жуниор Мораес - дубль в игре с "Вольфсбургом" (3:0).

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