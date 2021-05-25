Названы члены тренерского штаба Витории в "Спартаке"

Теги спартак москваруй витория

Названы члены тренерского штаба Витории в "Спартаке"

Московский "Спартак" назвал специалистов, которые будут помогать новому главному тренеру команды Рую Витории.

В штаб португальца войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.

Сообщается, что все четыре специалиста работали вместе с Виторией в его трёх предыдущих клубах.

Напомним, что "Спартак" заключил с новым наставником двухлетний контракт.

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