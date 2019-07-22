Названы даты матчей "Краснодара" и "Порту"

Определены точные даты и время начала матчей между "Краснодаром" и "Порту" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Первая встреча пройдёт 7 августа в России в 20:00 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 13 августа. В Португалии игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что "быки" и "драконы" разыграют путёвку в раунд плей-офф квалификации ЛЧ. Проигравшая команда отправится в групповой этап Лиги Европы.

С другими парами отборочного раунда Лиги Чемпионов можно ознакомиться здесь.

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