Названы даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в РПЛ
Стало известно, когда для российских клубов откроется и закроется летнее трансферное окно.
По словам президента "Урала" Григория Иванова, принято решение назначить ТО на период с 26 июля по 16 сентября.
Примечательно, что сделки разрешат оформлять на следующий день после финала Кубка России - последнего матча сезона 2019/20.
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