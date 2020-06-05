Названы даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в РПЛ

Стало известно, когда для российских клубов откроется и закроется летнее трансферное окно.

По словам президента "Урала" Григория Иванова, принято решение назначить ТО на период с 26 июля по 16 сентября.

Примечательно, что сделки разрешат оформлять на следующий день после финала Кубка России - последнего матча сезона 2019/20.

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