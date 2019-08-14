Названы даты проведения матчей "Краснодара" с "Олимпиакосом" в плей-офф раунде Лиги Чемпионов
Стали известны даты проведения матчей "Краснодара" с "Олимпиакосом" в плей-офф раунде Лиги Чемпионов.
Первый матч состоится в Греции 20 августа. Ответный поединок пройдет в России 27 августа. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.
В 3-м раунде квалификации "Краснодар" прошел португальский "Порту" (0:1 и 3:2), "Олимпиакос" оказался сильнее турецкого "Истанбул Башакшехир" (2:0 и 1:0).
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