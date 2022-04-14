Названы даты проведения стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила даты проведения стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с участием сборной Украины.

1 июня Украина проведет выездной полуфинальный матч против Шотландии. Победитель матча 5 июня на выезде сыграет в решающем стыковом матче против команды Уэльса.

Победитель матча Уэльса - Шотландия/Украина попадет на ЧМ-2022 в группу В вместе со сборными Англии, США и Ирана.

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