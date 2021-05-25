Названы детали трансфера вратаря "Лилля" Меньяна в "Милан"
Фото: инстаграм Майка Меньяна/Автор неизвестен
"Милан" договорился о переходе вратаря "Лилля" Майка Меньяна, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за голкипера 13 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона за счет бонусов. Зарплата Меньяна в "Милане" составит 2,5 миллиона евро в год. В составе "Милана" француз может заменить Джанлуиджи Доннарумму, который не смог договориться с клубом о продлении контракта.
25-летний Меньян в завершившемся сезоне провел за "Лилль" 48 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов. За сборную Франции сыграл 1 матч.
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|М
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|1
|Ювентус
|26
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17