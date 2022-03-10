Названы две причины, почему "Бавария" не предлагает новый контракт Левандовски

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Руководство мюнхенской "Баварии" сомневается в целесообразности продления контракта с польским нападающим Робертом Левандовски, сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, немецкий клуб не готов платить форварду его нынешнюю зарплату, которая составляет 25 миллионов евро в год. "Бавария" хочет перейти на режим экономии из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, мюнхенцы рассматривают вариант с приобретением норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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