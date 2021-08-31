Названы финансовые детали перехода Крала в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Журналист Russia Today Лайам Тайлер в своем твиттере назвал условия трансфера чешского полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала в лондонский "Вест Хэм".

Английский клуб арендовал футболиста на год за 3,5 миллиона евро. Летом 2022 года англичане будут обязаны выкупить трансфер хавбека за 12 миллионо евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов.

23-летний Крал выступал за "Спартак" с 2019 года, провел за клуб 60 матчей и отдал шесть голевых передач. Ранее играл за "Теплице" и "Славию". За сборную Чехии сыграл 22 матча и забил два мяча.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на слухи о переговорах с Фонсекой. | http://soccernews.ru