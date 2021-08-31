Названы финансовые детали перехода Крала в "Вест Хэм"

Теги спартак москвавест хэм юнайтедалекс крал

Названы финансовые детали перехода Крала в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Журналист Russia Today Лайам Тайлер в своем твиттере назвал условия трансфера чешского полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала в лондонский "Вест Хэм".

Английский клуб арендовал футболиста на год за 3,5 миллиона евро. Летом 2022 года англичане будут обязаны выкупить трансфер хавбека за 12 миллионо евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов.

23-летний Крал выступал за "Спартак" с 2019 года, провел за клуб 60 матчей и отдал шесть голевых передач. Ранее играл за "Теплице" и "Славию". За сборную Чехии сыграл 22 матча и забил два мяча.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на слухи о переговорах с Фонсекой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельерин вернулся в Испанию

Бельерин вернулся в Испанию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов