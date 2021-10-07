Названы финансовые траты Катара на подготовку к ЧМ-2022

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани в комментарии ТАСС рассказал, во сколько бюджету страны обходится подготовка к чемпионату мира 2022 года.

"На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге.

Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всём. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией", - заявил дипломат.

Напомним, что ЧМ-2022 будет проходить с 21 ноября по 18 декабря следующего года. Матчи турнира примут 8 стадионов в 5 катарских городах.

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