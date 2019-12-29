Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в список кандидатов на следующее увольнение в АПЛ.

Специалисты оценивают вероятность увольнения Гвардиолы в 13 процентов. Больше только у наставника "Астон Виллы" Дина Смита - 18%.

Отметим, что вероятность увольнения Юргена Клоппа из "Ливерпуля" составляет 0,01%.

После 20 туров "Манчестер Сити" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков. "Астон Вилла" занимает 18-ю позицию.

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