Названы главные претенденты на Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может выбрать новую команду до конца марта.

Как пишет The Athletic, 21-летний футболист намерен определиться с будущим в ближайшие недели.

На сегодняшний день фаворитами в гонке за звёздным норвежцем считаются мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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