Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА

1 Теги лионель мессикриштиану роналдувирджил ван дейк

Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА

Стало известно, кто будет бороться за награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА.

В число претендентов вошли нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Победитель станет известен 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

А еще: Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Месси получит,хотя справедлив её Ван Дейку.

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