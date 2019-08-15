Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА

Стало известно, кто будет бороться за награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА.

В число претендентов вошли нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Победитель станет известен 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

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