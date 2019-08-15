Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
Стало известно, кто будет бороться за награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА.
В число претендентов вошли нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.
Победитель станет известен 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.
А еще: Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии
-
Назван самый прибыльный российский клуб
-
Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы
Лента новостей
-
L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона
-
Симоне Дзадза может вернуться в Испанию
-
"Порту" планирует подать в суд на "Матч ТВ"
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
1
Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Денис Суарес заявил, что обижен на Вальверде
-
1
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
1
Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года
-
Цорн рассказал, что для него является успехом в "Спартаке"
-
Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии
-
Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар"
-
Семак считает, что за победу в РПЛ будут бороться 7 команд
-
Агент Озила провёл переговоры с клубом МЛС
-
Назван самый прибыльный российский клуб
-
Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы
-
Шюррле назвал игрока "Спартака", который больше всего его впечатлил
-
Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА
-
Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА
-
Семак прокомментировал продажу Джорджевича
-
Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4