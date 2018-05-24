Названы города, которые примут финалы еврокубков в сезоне 2019/20

Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле примет финал Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.

Финальный матч Лиги Европы того же сезона состоится на "PGE Arena" в Гданьске.

Суперкубок УЕФА будет разыгран в Порту на стадионе "Драгау".

Читайте также: От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru