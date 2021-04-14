Названы имена арбитров на матчи 26-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба РФС.
7 апреля
"Ахмат" Грозный – "Химки" Химки. Судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Николай Левников.
"Локомотив" Москва – "Ростов" Ростов. Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.
"Ротор" Волгоград – "Динамо" Москва. Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гвардис.
"Краснодар" Краснодар – "Зенит" Санкт-Петербург. Судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.
18 апреля
"Урал" Екатеринбург – "Рубин" Казань. Судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.
"Арсенал" Тула – "Тамбов" Тамбов. Судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
"Сочи" Сочи – ЦСКА Москва. Судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.
"Спартак" Москва – "Уфа" Уфа. Судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Иванов.
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