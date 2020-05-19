Названы имена футболистов "Динамо", заразившихся коронавирусом
Стало известно, кто из игроков московского "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус.
По информации "Рейтинга Букмекеров", COVID-19 обнаружен у вратаря Дэвида Сангаре, защитника Романа Евгеньева и нападающего Сильвестра Игбоуна.
Также болезнь выявлена у двух сотрудников "бело-голубых" - директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова.
Напомним, что ранее коронавирус диагностировали ещё у двух футболистов из РПЛ - Джефферсона Фарфана ("Локомотив") и Константина Плиева ("Рубин").
Не пропустите: Заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ. | http://soccernews.ru
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