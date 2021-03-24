Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи

Фото: твиттер "Динамо" Санкт-Петербург/Автор неизвестен

Российский футбольный союз подозревает в ставках на матчи полузащитника "Тамбова" Дмитрия Германа и его одноклубника нападающего Александра Еркина, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, подозрения возникли после матчей "Тамбова" в Российской Премьер-Лиге с "Краснодаром" (0:4) и "Сочи" (0:5).

Еркин нарушил правила в своей штрафной на 90-й минуте матча 21-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:2). Герман "привез" пенальти на 88-й минуте поединка с "Краснодаром".

Напомним, что "Тамбов" из-за финансовых проблем мог вообще отказаться от участия в РПЛ, но в последний момент средства для продолжения выступлений были найдены. После 22 туров "Тамбов" последнее, 16-е место, в РПЛ, но от зоны переходных матчей отстает всего на 4 очка.

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