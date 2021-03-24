Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи
Фото: твиттер "Динамо" Санкт-Петербург/Автор неизвестен
Российский футбольный союз подозревает в ставках на матчи полузащитника "Тамбова" Дмитрия Германа и его одноклубника нападающего Александра Еркина, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, подозрения возникли после матчей "Тамбова" в Российской Премьер-Лиге с "Краснодаром" (0:4) и "Сочи" (0:5).
Еркин нарушил правила в своей штрафной на 90-й минуте матча 21-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:2). Герман "привез" пенальти на 88-й минуте поединка с "Краснодаром".
Напомним, что "Тамбов" из-за финансовых проблем мог вообще отказаться от участия в РПЛ, но в последний момент средства для продолжения выступлений были найдены. После 22 туров "Тамбов" последнее, 16-е место, в РПЛ, но от зоны переходных матчей отстает всего на 4 очка.
Не пропустите: Сёмин дал прогноз на выступление "Тамбова" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
-
Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
-
Роналду готов вернуться в "Реал"
-
В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
-
"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера
Лента новостей
-
Бывший арбитр РПЛ вспомнил, как в его судейскую заходили люди с оружием
-
Валенсия планирует продать своих лидеров
-
Промес назвал любимое развлечение в России
-
Сегодня стартует Чемпионат Европы U-21! Рассказываем главные факты о турнире
-
Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
-
Линекер подшутил над Моуринью и стилем игры его команды (фото)
-
1
УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей
-
Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
-
2
Ван Бастен предложил отменить офсайды
-
Роналду готов вернуться в "Реал"
-
Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛ
-
Франк Лебеф: "Переход Холанда в "Челси" может спровоцировать катастрофу"
-
"СКА-Хабаровск" дома разгромил "Спартак-2"
-
Промес сравнил Соболева и Дзюбу
-
В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
-
Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи
-
Клуб Артема Милевского уволил главного тренера
-
Российский тренер Байдачный вернется к работе спустя 9 лет: назван клуб
-
Нобоа сравнил Дзюбу и Азмуна
-
Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией в отборе ЧМ-2022