Названы имена претендентов на пост тренера сборной Италии
У Итальянской федерации футбола есть несколько кандидатов на должность главного тренера национальной сборной после ухода Роберто Манчини, сообщает Sport Mediaset
Напомним, 56-летний специалист на этой неделе заявил, что покинет команду после ЧМ-2022 и сосредоточится на клубной работе.
Основным кандидатом на должность главного тренера считается Фабио Каннаваро. Также президент федерации Габриэле Гравина хочет пригласить на пост технического директора сборной Марчелло Липпи.
Другим кандидатом, по словам источника, стал Антонио Конте, тренирующий "Интер". Он уже возглавлял сборную Италию с 2014 по 2016 год.
На Евро-2016 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, где уступила Германии в серии пенальти (1:1, 5:6).
Читать по теме: Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии | http://soccernews.ru
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