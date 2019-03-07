Названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Стал известен список из четырех футболистов, которые претендуют на звание игрока недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В их число вошли: нападающий "Аякса" Душан Тадич, вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис, форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и нападающий "Порту" Мусса Марега.

В ответных матчах 1/8 финала Тадич забил гол и отдал две результативные передачи с "Реалом" (4:1), Льорис не пропустил голов в игре с дортмундской "Боруссией" (1:0), Лукаку стал автором двух мячей во встрече с ПСЖ (3:1), Марега забил гол и отдал голевую передачу в поединке с "Ромой" (3:1).