Названы имена претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов

Теги марк-андре тер штегенанхель ди мария

Названы имена претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов

Завершился первый тур групповой стадии Лиги Чемпионов, по итогам которого УЕФА представил претендентов на звание лучшего футболиста недели.

Так, за награду поборются голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, на счету которого 4 сейва и отбитый пенальти в игре против дортмундской "Боруссии" (0:0). Нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Халанд, отметившийся хет-триком в матче с "Генком" (6:2).

Также среди претендентов вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, забивший два гола в ворота "Реала" (3:0), и вингер загребского "Динамо" Мислав Оршич, который сделал хет-трик в матче с "Аталантой" (4:0).

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