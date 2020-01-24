Названы имена всех фигурантов скандала со ставками в ПФЛ

СМИ узнали новые подробности скандала со ставками в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе российский дивизион).

Выяснилось, что на игре в букмекерской конторе попались следующие футболисты клуба "Машук-КМВ" из Пятигорска - Ярослав Малолетков, Роман Демидов и Даниил Лезгинцев.

Всем фигурантам грозит отстранение от футбола на разные сроки. Решение по их дисквалификации примет комитет по этике РФС.

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