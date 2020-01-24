Названы имена всех фигурантов скандала со ставками в ПФЛ

Теги машук-кмвярослав малолетковроман демидовданиил лезгинцев

Названы имена всех фигурантов скандала со ставками в ПФЛ

СМИ узнали новые подробности скандала со ставками в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе российский дивизион).

Выяснилось, что на игре в букмекерской конторе попались следующие футболисты клуба "Машук-КМВ" из Пятигорска - Ярослав МалолетковРоман Демидов и Даниил Лезгинцев.

Всем фигурантам грозит отстранение от футбола на разные сроки. Решение по их дисквалификации примет комитет по этике РФС.

Не пропустите: Булыкин получил должность в РФС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мнение: Ибрагимович за 3 матча добрался до центра внимания в футбольной Италии! Для этого он и выбирал "Милан"

Мнение: Ибрагимович за 3 матча добрался до центра внимания в футбольной Италии! Для этого он и выбирал "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов