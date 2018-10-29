Названы имена всех погибших в результате крушения вертолета с владельцем "Лестера"

Полиция обнародовала имена всех пятерых погибших в результате крушения вертолета, которое произошло 27 октября.

Как сообщает Daily Express, в вертолёте, помимо владельца "Лестера" миллиардера Вишайи Шривадданапрабха, также находились два члена экипажа Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

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