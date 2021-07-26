Названы имена всех помощников Карпина в сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет помогать ему в национальной команде.

"В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это станут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич — они будут предоставлять мне всю информацию", — приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, что 52-летний Карпин подписал с РФС контракт до конца 2021 года с возможностью продления. При этом тренер продолжит возглавлять "Ростов".

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