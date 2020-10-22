Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"

Руководство "Реала" ищет достойных кандидатов на замену главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает AS.

Вчера, 21 октября, "Реал" проиграл "Шахтеру" (2:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

По данным источника, приоритетным вариантом является Маурисио Почеттино и экс-тренер Рауль, который работает с молодежной командой.

Отметим, Почеттино будет требовать длительный контракт у "Реала".

24 октября "сливочные" сыграют с "Барселоной" в рамках чемпионата Испании.

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