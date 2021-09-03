Названы клубы, больше всех потратившие на трансферы в период пандемии
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов, которые имеют наибольшие трансферные траты после начала пандемии коронавируса.
В топ-10 вошли семь клубов из Англии, а также по одному из Италии, Германии и Франции.
1) "Челси" - 403 млн евро;
2) "Манчестер Сити" - 323 млн евро;
3) "Манчестер Юнайтед" - 286 млн евро;
4) "Ювентус" - 272 млн евро;
5) "Арсенал" - 258 млн евро;
6) "Астон Вилла" - 235 млн евро;
7) "Тоттенхэм" - 230 млн евро;
8) "РБ Лейпциг" - 190 млн евро;
9) "Лидс" - 187 млн евро;
10) ПСЖ - 168 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18