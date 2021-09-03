Названы клубы, больше всех потратившие на трансферы в период пандемии

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Названы клубы, больше всех потратившие на трансферы в период пандемии

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов, которые имеют наибольшие трансферные траты после начала пандемии коронавируса.

В топ-10 вошли семь клубов из Англии, а также по одному из Италии, Германии и Франции.

1) "Челси" - 403 млн евро;

2) "Манчестер Сити" - 323 млн евро;

3) "Манчестер Юнайтед" - 286 млн евро;

4) "Ювентус" - 272 млн евро;

5) "Арсенал" - 258 млн евро;

6) "Астон Вилла" - 235 млн евро;

7) "Тоттенхэм" - 230 млн евро;

8) "РБ Лейпциг" - 190 млн евро;

9) "Лидс" - 187 млн евро;

10) ПСЖ - 168 млн евро.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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