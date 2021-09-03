Названы клубы, больше всех потратившие на трансферы в период пандемии

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов, которые имеют наибольшие трансферные траты после начала пандемии коронавируса.

В топ-10 вошли семь клубов из Англии, а также по одному из Италии, Германии и Франции.

1) "Челси" - 403 млн евро;

2) "Манчестер Сити" - 323 млн евро;

3) "Манчестер Юнайтед" - 286 млн евро;

4) "Ювентус" - 272 млн евро;

5) "Арсенал" - 258 млн евро;

6) "Астон Вилла" - 235 млн евро;

7) "Тоттенхэм" - 230 млн евро;

8) "РБ Лейпциг" - 190 млн евро;

9) "Лидс" - 187 млн евро;

10) ПСЖ - 168 млн евро.

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