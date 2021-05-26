Названы клубы, которые могут заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов в случае исключения

УЕФА может исключить из Лиги Чемпионов испанские "Реал" и "Барселону", а также итальянский "Ювентус", за то, что клубы так и не вышли из Европейской Суперлиги. На этот случай УЕФА уже нашел им замену, сообщает COPE.

По сведениям источника, места в Лиге Чемпионов могут получить "Реал Сосьедад", "Бетис" и "Наполи". Эти клубы заняли пятое и шестое места в чемпионате Испании, а также пятое место в чемпионате Италии, соответственно.

Кроме того, УЕФА планирует оштрафовать "Ювентус", "Барселону" и "Реал" на крупные суммы. Сообщается, что клубы заранее не согласны с вердиктом и собираются оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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