Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге

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Стало известно, какие клубы дали согласие на участие в европейской Суперлиге.

В список согласившихся попали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ювентус".

"Бавария", дортмундская "Боруссия" и ПСЖ отказались от участия. Отмечается, что отказ парижан связан с тем, что из директоров клуба купил права на трансляцию Лиги Чемпионов для своей катарской телекомпании.

Напомним, что участие в турнире должны принять 20 топ-клуб Европы.

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