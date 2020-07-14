Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21

Большая часть команд уже пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2020/21.

На данный момент известны следующие участники турнира:

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Сити"



Испания: "Реал", "Барселона", "Севилья", "Атлетико"



Германия: "Бавария", "Боруссия Д", "РБ Лейпциг", "Боруссия М"



Франция: ПСЖ, "Марсель"



Италия: "Ювентус"



Бельгия: "Брюгге"



Украина: "Шахтер"



Турция: "Истанбул Башакшехир"



Россия: "Зенит"



Нидерланды: Аякс (если победитель Лиги Чемпионов-2019/20 выйдет в следующий розыгрыш через свой чемпионат)

В чемпионате Англии за путевку в ЛЧ борются "МЮ", "Челси" и "Лестер". В Италии конкурируют за место "Аталната", "Лацио" и "Интер". В РПЛ путевку в турнир могут получить "Локомотив" или "Краснодар".

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