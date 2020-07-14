Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21

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Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21

Большая часть команд уже пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2020/21. 

На данный момент известны следующие участники турнира:

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Сити"
 

Испания: "Реал", "Барселона", "Севилья", "Атлетико"
 

Германия: "Бавария", "Боруссия Д", "РБ Лейпциг", "Боруссия М"
 

Франция: ПСЖ, "Марсель"
 

Италия: "Ювентус"
 

Бельгия: "Брюгге"
 

Украина: "Шахтер"
 

Турция: "Истанбул Башакшехир"
 

Россия: "Зенит"
 

Нидерланды: Аякс (если победитель Лиги Чемпионов-2019/20 выйдет в следующий розыгрыш через свой чемпионат)

В чемпионате Англии за путевку в ЛЧ борются "МЮ", "Челси" и "Лестер". В Италии конкурируют за место "Аталната", "Лацио" и "Интер". В РПЛ путевку в турнир могут получить "Локомотив" или "Краснодар".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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