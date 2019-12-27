Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона
Стало известно, какие клубы больше остальных пострадали от судейских ошибок в первых 19 турах РПЛ.
Лидером этого "рейтинга" стал "Ростов" - в его пользу арбитры ошиблись всего один раз, а против - 10 раз.
Далее идут "Оренбург" и "Сочи". У первых баланс составляет 6 ошибок в их пользу и 11 против, у вторых - 5 против 9.
Напомним, что сегодня ушёл в отставку глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года
-
"Лестер" с треском провалил главный матч Boxing Day: "Ливерпуль" без пяти минут чемпион Англии
-
Егоров подтвердил свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
-
Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд
-
Ракитич может завершить международную карьеру после Евро-2020
Лента новостей
-
Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона
-
2
Гвардиола назвал самый важный момент в истории "Манчестер Сити"
-
"Реал" заинтересовался 17-летним бразильцем
-
ПСЖ озвучил "Ювентусу" условия обмена Джана на Паредеса
-
7
Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем
-
1
Игрок "Вест Хэма" разбил свой Lamborghini в костюме снеговика
-
1
"Рубин" купит за 7 миллионов евро нападающего "Краснодара" Игнатьева
-
Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова
-
"Герта" хочет подписать троих топ-игроков
-
2
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года
-
"Ливерпуль" досрочно вернул своего игрока из аренды в "Штутгарте"
-
2
"Лестер" с треском провалил главный матч Boxing Day: "Ливерпуль" без пяти минут чемпион Англии
-
Форвард "Краснодара" Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в "Зенит"
-
"Эспаньол" назначил нового главного тренера
-
Егоров подтвердил свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
-
"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта
-
СМИ: Егоров покинет пост главы департамента судейства и инспектирования РФС
-
Влашич не верит в чемпионство ЦСКА в этом сезоне
-
"Челси" нацелился на перспективного нигерийца
-
"Барселона" решила не покупать новых футболистов в январе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15