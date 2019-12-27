Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона

Стало известно, какие клубы больше остальных пострадали от судейских ошибок в первых 19 турах РПЛ.

Лидером этого "рейтинга" стал "Ростов" - в его пользу арбитры ошиблись всего один раз, а против - 10 раз.

Далее идут "Оренбург" и "Сочи". У первых баланс составляет 6 ошибок в их пользу и 11 против, у вторых - 5 против 9.

Напомним, что сегодня ушёл в отставку глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

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