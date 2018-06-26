Названы лучшие игроки матчей Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия

ФИФА определила лучших игроков заключительных матчей в группе "D" между сборными Нигерии и Аргентины, а также Исландии и Хорватии.

Так, в первой игре были отмечены действия форварда "бело-голубых" Лионеля Месси, а во второй - полузащитника "клетчатых" Милана Баделя. Первый отметился сегодня одним результативным ударом, а второй - голом и ассистом.

Напомним, сегодня определились еще две пары 1/8 финала ЧМ. | soccernews.ru