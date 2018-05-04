Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы

Теги диего костаатлетико мадридред булл зальцбург

Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА назвал лучших игроков в ответных полуфинальных матчах Лиги Европы.

В матче "Атлетико" – "Арсенал" (1:0) лучшим признан нападающий мадридцев Диего Коста, который забил единственный гол в матче. 

В матче "Зальцбург" – "Марсель" звание лучшего получил полузащитник австрийского клуба Амаду Айдара

Читайте: "Марсель" стал первым французским клубом, который за последние 14 лет вышел в финал еврокубка | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов