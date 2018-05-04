Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА назвал лучших игроков в ответных полуфинальных матчах Лиги Европы.

В матче "Атлетико" – "Арсенал" (1:0) лучшим признан нападающий мадридцев Диего Коста, который забил единственный гол в матче.

В матче "Зальцбург" – "Марсель" звание лучшего получил полузащитник австрийского клуба Амаду Айдара.

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