Названы лучшие игроки сезона в топ-5 лигах Европы по версии The Score

Теги садио манелионель мессироберт левандовскийосип иличичанхель ди мария

Названы лучшие игроки сезона в топ-5 лигах Европы по версии The Score

Американское издание The Score подводит итоги сезона 2019/20, который в марте был прерван из-за пандемии коронавируса.

В первую очередь, журналисты решили определить лучших игроков в топ-5 европейских лигах.

АПЛ - вингер "Ливерпуля" Садио Мане

Примера - форвард "Барселоны" Лионель Месси

Бундеслига - нападающий "Баварии" Роберт Левандовски;

Серия А - полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич;

Лига 1 - хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария.

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