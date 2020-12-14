Названы лучшие свободные агенты, доступные для подписания в январе

Портал Planet Football составил символическую сборную из футболистов, который сейчас являются свободными агентами и будут пытаться трудоустроиться во время зимнего трансферного окна.

Вратарь: Эурелио Гомес;

Защитники: Луис Антонио Валенсия, Эсекьель Гарай, Йозо Шимунович, Иван Стринич;

Полузащитники: Джек Уилшер, Беньят Эчеберрия, Самир Насри, Квадво Асамоа;

Нападающие: Джефферсон Фарфан, Марио Манджукич.

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