Названы лучшие свободные агенты, доступные для подписания в январе

Теги эсекьель гарайлуис антонио валенсияиван стриничджек уилшерсамир насриквадво асамоаджефферсон фарфанмарио манджукич

Названы лучшие свободные агенты, доступные для подписания в январе

Портал Planet Football составил символическую сборную из футболистов, который сейчас являются свободными агентами и будут пытаться трудоустроиться во время зимнего трансферного окна.

Вратарь: Эурелио Гомес; 

Защитники: Луис Антонио Валенсия, Эсекьель Гарай, Йозо Шимунович, Иван Стринич; 

Полузащитники: Джек Уилшер, Беньят Эчеберрия, Самир Насри, Квадво Асамоа; 

Нападающие: Джефферсон Фарфан, Марио Манджукич.

Не пропустите: Месси не забил ни одного штрафного в этом сезоне, пробивая чаще всех в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА определился с новым главным тренером

ЦСКА определился с новым главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов