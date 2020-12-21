Названы лучшие в 2020 году футболисты по числу игровых минут. Месси только третий

Появились данные, показывающие кто из игроков в 2020 году провел больше всего времени на поле, сообщает CIES Football Observatory.



Лидером среди полевых игроков неожиданно стал защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр.

В уходящем году 27-летний игрок провел на поле 4 745 минут (по информации на 17 декабря). вторая строчка у защитника "Манчестер Сити" Рубен Диаш. Он был в игре 4 344 минуты, включая выступления за "Бенфику". Замыкает тройку - форвард "Барселоны" Лионель Месси (4 293 минуты).