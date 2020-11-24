Названы номинанты на звание "Футболист века" по версии Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на получение престижной премии от Globe Soccer Awards. За звание "Футболист века" поборются 28 игроков.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мануэль Нойер;

Защитники: Фабио Каннаваро, Филипп Лам, Серхио Рамос;

Полузащитники: Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Кака, Лука Модрич, Луиш Фигу, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан;

Нападающие: Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Франческо Тотти, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Златан Ибрагимович.

Голосование доступно по ссылке. Пока в тройку лидеров входят португалец Криштиану Роналду (31%), египтянин Мохамед Салах (28%) и Лионель Месси (20%).

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