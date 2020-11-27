Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ

В 2020 году девять молодых футболистов поспорят за премию "Первая пятёрка".

Напомним, что данный приз вручается лучшему игроку российской Премьер-лиги не старше 21 года.

В этот раз в список номинантов вошли Артём Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба - "Спартак") и Даниил Уткин ("Краснодар").

Выбирать обладателя премии будут 100 человек, в числе которых руководители РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеры сборных России, эксперты и представители СМИ.

Не пропустите: РФС хочет разрешить конфликт между Черчесовым и "Спартаком" с ЦСКА. | http://soccernews.ru