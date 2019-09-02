Названы номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в августе

Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру российской Премьер-лиги по итогам августа.

За приз поборются Олег Кононов ("Спартак"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Сёмин ("Локомотив"), Валерий Карпин ("Ростов") и Сергей Матвеев ("Краснодар").

Стоит отметить, что все команды в течение августа провели по пять матчей.

"Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Ростов" набрали по 10 очков, а в активе "Краснодара" 11 баллов.

Проголосовать можно на официальной странице РПЛ в соцсети "ВКонтакте".

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