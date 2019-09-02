Названы номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в августе

Теги олег кононоввиктор гончаренкоюрий семинвалерий карпинсергей матвеев

Названы номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в августе

Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру российской Премьер-лиги по итогам августа.

За приз поборются Олег Кононов ("Спартак"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Сёмин ("Локомотив"), Валерий Карпин ("Ростов") и Сергей Матвеев ("Краснодар").

Стоит отметить, что все команды в течение августа провели по пять матчей.

"Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Ростов" набрали по 10 очков, а в активе "Краснодара" 11 баллов.

Проголосовать можно на официальной странице РПЛ в соцсети "ВКонтакте".

Не пропустите: Определена пятёрка претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в августе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов