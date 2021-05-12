Названы новые сроки восстановления Ибрагимовича. Все оказалось хуже
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, футболист не сможет выйти на поле в оставшихся матчах, хотя ранее сообщалось обратное. Травму форвард получил в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (3:0) и был заменен в середине второго тайма.
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Хеллас Верона
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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