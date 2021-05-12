Названы новые сроки восстановления Ибрагимовича. Все оказалось хуже

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист не сможет выйти на поле в оставшихся матчах, хотя ранее сообщалось обратное. Травму форвард получил в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (3:0) и был заменен в середине второго тайма.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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