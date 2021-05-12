Названы новые сроки восстановления Ибрагимовича. Все оказалось хуже

Теги миланзлатан ибрагимовичтравмы

Названы новые сроки восстановления Ибрагимовича. Все оказалось хуже

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист не сможет выйти на поле в оставшихся матчах, хотя ранее сообщалось обратное. Травму форвард получил в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (3:0) и был заменен в середине второго тайма.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Милан" презентовал новую домашнюю форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Директор "Спартака" Фетисов рассказал о своем состоянии после избиения

Директор "Спартака" Фетисов рассказал о своем состоянии после избиения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов