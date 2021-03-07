Названы ориентировочные сроки возвращения Кокорина

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин пропустит не менее недели из-за травмы, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, у футболиста диагностировано мышечное повреждение, которое не является серьезным. Тем не менее, форвард пропустит матчи чемпионата Италии с "Пармой" (7 марта) и "Беневенто" (13 марта).

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

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