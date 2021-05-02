Названы первоначальные результаты медобследования Влашича

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

В Хорватии сообщили первоначальные результаты медицинского обследования хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

По сведениям источника, Влашич избежал серьезной травмы и ему не понадобится длительное лечение. Таким образом, хавбек сможет принять участие в чемпионате Европы, который состоится ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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