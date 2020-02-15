Названы предполагаемые финансовые потери "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
Британские финансовые аналитики подсчитывают, какие убытки понесёт "Манчестер Сити" из-за решения УЕФА отстранить команду от еврокубков.
Напомним, что из-за нарушений правил финансового фэйр-плей "горожанам" запретили участвовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы на протяжении двух сезонов.
Предполагается, что из-за этого наказания "Сити" каждый год будет терять не менее 150 миллионов фунтов.
В эту сумму входит прекращение выплат за участие в ЛЧ, отсутствие доходов от реализации билетов и уход некоторых спонсоров.
Не пропустите: Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18