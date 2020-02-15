Названы предполагаемые финансовые потери "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков

Британские финансовые аналитики подсчитывают, какие убытки понесёт "Манчестер Сити" из-за решения УЕФА отстранить команду от еврокубков.

Напомним, что из-за нарушений правил финансового фэйр-плей "горожанам" запретили участвовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы на протяжении двух сезонов.

Предполагается, что из-за этого наказания "Сити" каждый год будет терять не менее 150 миллионов фунтов.

В эту сумму входит прекращение выплат за участие в ЛЧ, отсутствие доходов от реализации билетов и уход некоторых спонсоров.

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