Названы претенденты на награду имени Яшина от France Football

Французский журнал France Football назвал список претендентов на награду имени Льва Яшина - приза, который получил лучший вратарь по итогам года.

В список номинантов вошли: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", Бразилия), Самир Ханданович ("Интер", Словения), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур", Франция), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Кепа Аррисабалага ("Челси", Испания), Алиссон Бекер ("Ливерпуль", Бразилия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Андре Онана ("Аякс", Камерун), Войцех Щесны ("Ювентус", Польша).

Имя обладателя награды будет объявлено 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

Не пропустите: Украинский голкипер попал в число претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира. | http://soccernews.ru