Названы претенденты на награду имени Яшина от France Football
Французский журнал France Football назвал список претендентов на награду имени Льва Яшина - приза, который получил лучший вратарь по итогам года.
В список номинантов вошли: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", Бразилия), Самир Ханданович ("Интер", Словения), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур", Франция), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Кепа Аррисабалага ("Челси", Испания), Алиссон Бекер ("Ливерпуль", Бразилия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Андре Онана ("Аякс", Камерун), Войцех Щесны ("Ювентус", Польша).
Имя обладателя награды будет объявлено 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|14
|Эвертон
|9
|10
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4